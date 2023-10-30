«Его парализовало».

Три человека пострадали во время жуткого пожара в понедельник, 30 октября. Огонь бушевал в химкинском микрорайоне Клязьма-Старбеево на Международном шоссе. Горела АГЗС «Стар», пламя поднималось на высоту десятиэтажного дома.

«Я шла мимо в тот момент, когда только приехали пожарные, — рассказывает aif.ru сотрудница расположенного напротив заправки кафе, — Возле входа сидел пострадавший водитель такси, он жаловался, что не может ходить, у него отказали ноги. Он рассказал нам, как все произошло».

По словам таксиста, он ехал на вызов по Международному шоссе. У него в автомобиле возникли неполадки с двигателем. Мужчина хотел дотянуть до какого-нибудь автосервиса по пути. Недалеко от газовой заправки «Стар» машина окончательно заглохла. Таксист дотолкал ее до заправки, которая предлагала еще услуги мойки и автосервиса. headtopics.com

«На территории заправки он почувствовал резкий запах газа, — передает рассказ таксиста сотрудница кафе. — И вдруг раздался сильный взрыв. Взрывной волной таксиста отбросило и ударило об асфальт. Он лежал и не мог пошевелиться».

В это время начался пожар. Огонь перекинулся на две грузовые «Газели», приехавшие заправиться. Спустя несколько секунд и в них взорвались газовые баллоны. Уже скоро полыхала вся территория заправки. «Пострадавшего таксиста отнесли к нам в кафе, вызвали скорую, — продолжает очевидица. — Потом приехали пожарные, стали тушить огонь. Следом прибыла полиция. Пока ждали медиков, полицейские опросили таксиста. Потом приехали скорые и забрали пострадавших». headtopics.com

Как рассказали в пресс-службе подмосковного МЧС, причиной пожара стала разгерметизация емкости с пропаном. Горели паллеты, бытовки и пять автомобилей на площади 60 квадратных метров. На месте инцидента работали 33 специалиста и 10 единиц техники.

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