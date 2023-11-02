«Думал, он чувствует себя хорошо». Лучший друг Овечкина решил приостановить карьеру

Шведский нападающий «Вашингтона» и партнёр Александра Овечкина по звену Никлас Бекстрём приостановил карьеру, почему

«Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил на неопределённое время уйти из игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса. Сейчас я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации».

С такого шокирующего заявления начался день в североамериканском хоккее. Его автором стал многолетний лидер «Вашингтона». 35-летний центрфорвард появился на льду во всех восьми матчах «столичных» в этом сезоне, однако набрал всего одно очко при показателе полезности «-3». Очевидно, что шведский нападающий находится не в лучшей форме. headtopics.com

Хочется верить, что Никлас преодолеет свои проблемы и ещё вернётся на лёд. Однако, как и в случае с экс-форвардом «Чикаго» Джонатаном Тэйвзом, который этим летом также использовал формулировку «приостановка карьеры», возвращение Бекстрёма в большой спорт в качестве игрока прямо сейчас, к сожалению, выглядит практически невозможным.«Это ударило меня, как тонна кирпичей».

Шведа уже не первый год беспокоят проблемы с бедром. Вовсю они дали знать о себе ещё в 2021-м — тогда нападающий восстанавливался на протяжении всего лета, однако не успел вылечиться к началу сезона, вернувшись на лёд только в декабре. Никлас надеялся обойтись без хирургического вмешательства, как это пришлось сделать в середине 2010-х, но по окончании плей-офф всё-таки вновь лёг под нож — и пробыл вне игры до начала 2023 года. headtopics.com

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