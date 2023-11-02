«Долго думали, брать ли Аршавина». Неизвестные детали Евро-2008 и ОИ-1988 от Бородюка

Александр Бородюк, эксклюзивное интервью: сборные СССР и России, Олимпиада-1988, Евро-2008, Аршавин, Хиддинк, Европа

Сейчас в футбол пришло много околофутбольных специалистов, которые могут задурить мозги своими новыми технологиями и идеями. Но я вот посмотрел матч «Оренбург» — «Факел»: у «Оренбурга» 68% владения мячом, у «Факела» — 32%, вся статистика на стороне «Оренбурга», однако 2:1 в пользу «Факела». В футболе самое главное — исполнительское мастерство футболистов и их игровое мышление. Есть одна история, связанная с аналитиками.

Я дважды приходил в «Торпедо». И с Александром Вячеславовичем Тукмановым, и с Денисом Владимировичем Масловым мы находили общий язык. У меня не было никаких вопросов, потому что я понимал, чего они хотят от меня. В таких условиях тренеру гораздо комфортнее работать.— Однажды меня спросили ребята помоложе: а что для тренера важно? Я сказал, что всегда должен быть собран чемодан. Когда ты подписываешь контракт, важно понимать, что в любой момент тебя могут уволить. headtopics.com

— У каждого свой путь. Многие начинают помощниками. Возьмём в пример Зидана: работал в молодёжке, помогал Анчелотти и только потом стал главным тренером. Но у него есть игровой опыт, и он знает, как надо общаться в раздевалке с игроками топ-уровня.

Фёллер говорил, что если тренер выводит команду, например, из Второй Бундеслиги в Первую, то для него это гораздо ценнее. Именно там проверяются все навыки в работе. Но чтобы стать по-настоящему классным тренером, нужно тренировать большие команды.— Я играл 20 лет, поэтому мне хотелось и дальше реализовывать себя в футболе. Хотел стать тренером. Когда президентом «Крыльев Советов» был Герман Ткаченко, а тренером — Александр Тарханов, мне предложили там работу. headtopics.com

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