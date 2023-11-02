«Для РПЛ он может стать таким же, как Малком». В «Динамо» сияет улучшенная версия Захаряна

«Динамо» в летнее трансферное окно потеряло одного из лидеров – Арсена Захаряна. На замену в сентябре клуб приобрёл 23-летнего бразильского полузащитника «Гремио». Игрок с ходу стал основным футболистом, и есть ощущение, что болельщики бело-голубых не слишком сильно грустят из-за ухода Захаряна. Ведь в РПЛ появилась новая звезда, которая может сверкнуть в матче с «Пари НН».мог оказаться в других московских клубах.

Бразилец отдал ассист на Роберто Фернандеса во встрече 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1), а также забил в кубковом матче со «Спартаком» (3:0) и в игре 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Сам хавбек настроен амбициозно: «Мы будем стараться, играть так, чтобы стать чемпионами. Сделаем всё возможное. У нас сильная команда и игроки. Будем над этим работать». Громкие слова? Возможно, но это подтверждают цифры.

А вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение. Клуб был готов заплатить и требуемые € 10 млн, но не смог договориться с «Гремио» по графику платежей: нидерландцы были готовы выплатить сумму только в течение трёх лет», — рассказывал известный футбольный менеджер Тимур Лепсая.Бителло – самый сильно подорожавший игрок РПЛ после летнего трансферного окна. Его ценник увеличился на € 4,5 млн и составляет теперь € 8 млн. headtopics.com

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