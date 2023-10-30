«Демонтируйте имперца». В День украинской письменности и языка активисты облили краской памятник Пушкину в Киеве Шестьсот тринадцатый день войны. Фотографии — Meduza

, что жителей города убили 28 октября, накануне ночью у них был «конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков».
NYT: Украина и США создают гибридных «монстров» ПВО, совмещая пусковые установки или радары советской разработки с современными ракетами западного образца.в Первомайском районе. «Повреждено имущество», люди, по словам местных властей, не пострадали.
Войска РФ атаковали Украину пятью дронами и ракетой Х-59. Все дроны удалось сбить, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Минобороны РФ сообщило о 36 сбитых над Черным морем беспилотниках. В Краснодарском крае возник пожар на НПЗ, по неофициальной версии, после удара дрона., что Украина не собирается продлевать соглашение о транзите газа из РФ, которое заканчивается в 2024 году, но и досрочно разрывать его не будет.Летом 2023 года власти Киева переименовали парк, где находится памятник Александру Пушкину: раньше он носил его имя, теперь — украинского поэта XX века Ивана Багряного. headtopics.com
, что скульптура поэта «нарядилась в российского военнопленного». «С днем украинской письменности и языка!», — добавил Стерненко. Постамент памятника облили красной краской, на нем написали: «Деколонизацию не остановить» и «Демонтируйте имперца».Солдат-пехотинец 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» стреляет из РПГ на линии фронтаУкраинский солдат обстреливает российские позиции из крупнокалиберного пулемета КалашниковаВоенные на пути к своим позициям под БахмутомKostya Liberov / Libkos / Getty ImagesРоссийские артиллеристы ведут огонь из «Града».