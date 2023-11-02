«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», благодаря победному броску Томпсона

Победу одержали хозяева со счётом 102:101.

Карри - 21, Шарич - 15, Томпсон - 14, Уиггинс - 14, Грин - 13, Куминга - 12, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 1, Джозеф, Подзиемски, Джексон-ДэвисСабонис - 23, Монк - 16, Барнс - 14, Митчелл - 13, Хаертер - 11, Murray - 10, Макги - 6, Джонс - 4, Дуарте - 2, Везенков - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, ФордЕму ответил Клэй Томпсон, который реализовал бросок со средней дистанции за 0,2 до финальной сирены. Всего Клэй набрал 14 очков.

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