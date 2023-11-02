«Глубокого и красивого прорыва не будет». Залужный констатировал тупиковую ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил The Economist, что нынешние события на российско-украинских фронтах напоминают ему Первую мировую войну.

В своей мысли Залужный утвердился, когда после очередных неудач ВСУ перечитал книгу генерал-майора Павла Смирнова «Прорыв укрепленной полосы», изданную еще в 1941 году. В издании содержится анализ сражений Первой мировой войны.

По словам Залужного, современный бой устроен так, что военные быстро фиксируют концентрацию сил и уничтожают их из высокоточного оружия. Свое видение того, какие именно военные средства помогут Украине достичь превосходства над Россией, Залужный изложил в материале, опубликованном The Economist днем ранее. Все же, по его мнению, решающим фактором будет не новое изобретение, не один «новый порох», а объединение всех технических решений, которые уже существуют: беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, средств контрбатарейной борьбы и оборудования для разминирования. headtopics.com

«Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому я сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не подходят для этой цели, поэтому я перевел некоторых в другие бригады», — рассказывает генерал Залужный.Запад отстает на шаг от потребностей фронта По словам Залужного, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Украине вооружений, они на шаг отставали от тех потребностей, которые были на фронте.

Та же история с истребителями F-16. На фронте их ожидают в следующем году, но уже сейчас они будут менее полезны, предполагает Залужный, потому что Россия применяет зенитный ракетный комплекс С-400, который может бить до города Днепр. headtopics.com

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