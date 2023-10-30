«Галицкий заслужил чемпионство «Краснодара», причем давно» — полузащитник клуба Кривцов

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что владелец клуба Сергей Галицкий давно заслужил выиграть с клубом золотые медали в чемпионате России. После 13 туров МИР РПЛ «Краснодар» идет на первом месте в таблице, набрав 28 очков. В воскресенье команда в Москве проиграла ЦСКА со счетом 0:1.

— Болельщики «Краснодара» и город хотят золотые медали (РПЛ), потому что такого никогда не было в истории клуба. Хотелось бы и в Кубке России победить. Надеемся, что всё получится. Галицкий в первую очередь заслужил чемпионство, причем уже давно, — сказал Кривцов «Чемпионату». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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