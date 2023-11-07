Российские предприятия увеличивают выпуск компактных антидроновых сенсоров для использования в реальных боевых условиях. Новый спикер нижней палаты конгресса США может повлиять на финансирование Украины, вызвав серьезные противоречия. Синоптики сообщили о теплой и пасмурной погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе, при этом температурный фон выше нормы. Вооруженные силы РФ уничтожили места хранения безэкипажных катеров и боеприпасов ВСУ с помощью авиации, БПЛА и артиллерии.
В Госдуме предрекли Зеленскому незавидную участь, становясь для многих нерукопожатным и токсичным политиком
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RT НА РУССКОМ: «В реальных боевых условиях»: как российские предприятия наращивают выпуск компактных антидроновых сенсоровОбнаружитель малоразмерных БПЛА
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MKOMSOMOLETS: Спецназ “Осман” уничтожил две американские БМП Bradley на Ореховском направленииРоссийские бойцы спецназа “Осман” уничтожили две американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении
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AİFONLİNE: Взрывы повредили порты в Одессе.Что происходит в зоне боевых действий.
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RT НА РУССКОМ: Артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе БерестовогоМинобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано то, как российские артиллеристы разнесли украинские позиции в районе Берестового.
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AİFONLİNE: Один российский солдат остановил 15 бойцов ВСУ.Что происходит в зоне боевых действий.
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MEDUZAPROJECT: Грузинские власти заявили, что российские военные при попытке задержания застрелили гражданина Грузии у линии разграничения с Южной Осетией — MeduzaСлужба государственной безопасности Грузии заявила, что 6 ноября гражданин Грузии после того, как его попытались задержать российские военные в районе села Кирбали у линии разграничения между Грузией и непризнанной Южной Осетией.
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