«В отряде полно парней из Дагестана»: доброволец в зоне СВО обратился к участникам конфликта

«В отряде полно парней из Дагестана…Лезгины, ногайцы, кумыки, таты (горские евреи) и другие. Ахмед-аварец, о котором не раз писал, из Дагестана.

До «боевых действий» не предполагал, что в России такое огромное количество вер и национальностей. Привык мыслить советскими рамками в пятнадцать республик. Братья-мусульмане плечом к плечу стоят с православными и защищают Отечество, не замарав трусостью ни имени своего, ни своего народа. На одном из последних штурмов погиб парень с позывным «Еврей», - описал Артис настроения в подразделении, в составе которого он сражается.

«Не знаю, что там в головах у мирняка, но здесь… мы единое целое. Непобедимое единое целое. Будьте, как мы», - призвал поэт соотечественников.

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