«Время лечит». Мори считает, что его отношения с Харденом наладятся

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс»«Я думаю, что время лечит. Он хотел, чтобы его обменяли, и мы выполнили его просьбу. Честно говоря, я думаю, что он решил поступить так, как я бы не поступил.

Возможно, он так же думает про нас. Думает, что мы должны были действовать быстрее или что-то ещё. Он в любом случае отличный игрок, и он будет делать большие вещи для «Клипперс». Пи Джей тоже. Я рад, что они на Западе», — приводит слова Мори Inquier.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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