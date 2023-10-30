«Врать не будет»: оценено назначение Теплинского на группировку «Днепр»

Теплинский прошел все командные должности, начиная с низовых. Героя получил в чеченской войне, за бои в Грозном, когда его подразделение выдержало ожесточенный бой с минимальными потерями.

Генерал уже командовал группировкой «Днепр». Вот как о нем писал в октябре прошлого года военкор Юрий Котенок: «Грамотная боевая работа командующего ВДВ, Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского на Херсонском направлении именно сегодня принесла плоды — батальоны (ВСУ) были размотаны в процессе выдвижения на рубеж атаки... Сожжены десятки танков и бронемашин».

Последние недели обстановка в зоне ответственности группировки «Днепр» остается очень сложной. При прежнем командующем подразделениям ВСУ удалось занять небольшие плацдармы на левом берегу Днепра, а также на части островов в нижней части реки. Украинские морпехи, в частности, удерживают плацдарм у села Крынки на левом берегу. Выбить их окончательно до сих пор не получалось. headtopics.com

Именно потому военные эксперты ожидают серьезного улучшения ситуации с приходом умелого и авторитетного в войсках генерал Теплинского. Ресурс «Рыбарь» дал ему такую характеристику: «В войсках у него репутация одного из самых грамотных генералов, так что бойцы на Херсонщине явно встретят эту новость с воодушевлением».

Канал «Военный осведомитель» также дает такой прогноз: «Есть все основания полагать, что Михаил Теплинский наладит боевую работу «Днепра» на совершенно новом уровне». По оценке ресурса, это «один из самых грамотных генералов нашей армии». Автор поста посоветовал «вешаться» вэсэушникам, действующим на этом участке. headtopics.com

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