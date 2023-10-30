«Взрывались минные поля»: девушка-боец на СВО поразила красотой и решимостью

Позывной «Викторыч», конечно, больше подходит мужчине, лет так за сорок. А тут на симпатичная двадцатитрехлетняя длинноволосая блондинка с открытой улыбкой и горящими глазами, что так присуще юности.Было так. Однажды после боевой смены она решила угостить сослуживцев, привезла тортик и пирожки с капустой. Тогда кто-то из бойцов пошутил, что за заботу о питании отряда красавице можно присвоить почетное звание главного повара.

В семье у моей собеседницы, как рассказывает она, из представителей силовых структур - только дедушка, полковник МВД, однако внучке с устройством на службу он никак не помогал. Всего пришлось добиваться самой. Родители с выбором профессии дочку поддержали.- Ох, - смеется «Викторыч», - бывали, конечно, моменты, когда мы немного недопонимали друг друга...

До нашего знакомства я уже знала, что моя собеседница только что вернулась из командировки, несла службу в одной из приграничных областей, рядом с зоной специальной военной операции. Официально эта территория не объявлена зоной боевых действий, однако, по количеству обстрелов, ударов украинских беспилотников и попыток прорывов украинских диверсионно-разведывательных групп, назвать ее мирной не повернется язык. headtopics.com

Перспектива не самых комфортных условий для проживания тоже не смущала. С этим вопросом, как признается она, ей повезло. Условия оказались очень даже жизнепригодными. Многое ребята привезли с собой, за что огромное спасибо спонсорам. Быстренько оборудовали теплое помещение: свет, вода, санузел, кухня. Что еще для счастья надо?

«Викторыч» была назначена ответственной за обеспечение полноценного питания бойцов. Также несла службу на постах и на границе, наравне с мужчинами. На ночь заступали, днем отсыпались. Сложнее всего удавалось справиться с напряжением, ведь в дозоре нужно быть максимально сконцентрированной и совершенно незаметной. headtopics.com

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