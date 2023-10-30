«Верстка»: руководителей Кабардино-Балкарии и Адыгеи просили наградить Адама Кадырова, но они отказались — Meduza

Представители администрации главы Чечни Рамзана Кадырова просили вручить его сыну одну из национальных наград, «чем выше — тем лучше», рассказал «Верстке» источник, близкий к властям Адыгеи. Его слова подтвердил источник в парламенте Кабардино-Балкарии.

Источник, близкий к властям Адыгеи, в разговоре с «Версткой» отметил, что глава республики Мурат Кумпилов оказался в «сложном положении», поскольку не хотел отказывать чеченским властям, но при этом опасался, что демонстрация положительного отношения к сыну главы Чечни после избиения Журавеля может быть «неоднозначно оценена» федеральным центром.

«Никакого конкретного указания, как действовать в этом отношении, регионам не дали. Поэтому в регионах нервничают», — сказал источник. «Верстка» пишет, что Кремль в ситуации с избиением Журавеля «безмолвствует, но и не мешает». «Кремль не хочет иметь дела с этой грязной, неоднозначной историей», — заявил источник издания.В то же время источник, близкий к администрации президента, заявил, что «иначе как трэш и пиздец» вручение наград Адаму Кадырову «мало кто воспринимает». «Если бы нас кто-то спросил, можно ли это делать, ответом было бы жесткое „нет“. headtopics.com

Он отметил, что раньше регионы спрашивали разрешения на подобные акции у администрации президента. «С Адамом этого не произошло», — сказал источник., что в грозненском СИЗО его избил Адам Кадыров. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения и заявил, что гордится сыном.сына Рамзана Кадырова орденом «Дуслык» «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

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