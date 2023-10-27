«Ваш худший кошмар». Кори Гауфф предстала в образе Фредди Крюгера

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисисткаГауфф предстала в образе Фредди Крюгера

(главный антагонист серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», маньяк-убийца. – Прим. «Чемпионата»).Фото: из личного архива Кори Гауфф В последний раз Гауфф выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Кори дошла до полуфинала, где со счётом 2:6, 3:6 проиграла будущей чемпионке, второй ракетке мира, польке Иге Свёнтек.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023, белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA. headtopics.com

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