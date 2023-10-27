«Вам пункты рассказать?» Разин прокомментировал серию поражений «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга»высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Магнитогорцы потерпели крупное поражение — 1:5. Ранее «Металлург» также проиграл челябинцам — 2:4. Для «Металлурга» это поражение стало четвёртым подряд. Разин поделился мыслями о том, как в команде планируют выбираться из неудачной ситуации.

«Неплохой первый период, в отличие от магнитогорского матча. Микроотрезок, когда пропустили два гола, перевернул игру, хотя дальше были моменты, когда могли зацепиться. Хороший вратарь у «Трактора», молодец. 11 шайб от «Трактора» за три матча? Всё началось в Челябинске, когда проиграли 1:2. Психологический перевес ушел команде соперника, сами подарили ту победу.

Как выбираться из этого состояния? Вам пункты рассказать? Есть план, будем выбираться. Тяжёлое поражение, это областное дерби. Но это всего лишь игра. Мы в яме, последний пятиматчевый выезд – время на переезд у нас занимает практически как слетать на Дальний Восток. Отойти от такого очень тяжело. Я очень боялся этой поездки и предполагал, что после неё мы окажемся в ещё большей яме. Будем выкарабкиваться. До мини-паузы нам осталось две игры, и дальше календарь полегче. headtopics.com

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