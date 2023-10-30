«Было громко»: российские ракеты ударили по Одессе, ПВО проспала

Информацию об ущербе, нанесенном судоремонтному заводу, подтвердил украинский нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Одесская область «была атакована шестью «Ониксами». В качестве доказательства в украинские сети даже выложили видео с дымящимися строениями, больше похожими на некий склад.

Отметим, что ракеты прилетели по заводу, где собирают морские беспилотники, после того как минувшей ночью Севастополь пытались атаковать два беспилотных катера. Подтверждают жители Одессы и удары по Одесскому аэропорту. По их сведениям, было не меньше четырех «прилетов». «Только загудела сирена - и сразу после нее два взрыва вроде бы как со стороны аэропорта. Потом еще два взрыва с той же стороны», «В Одессе прилеты. В Приморском районе на машинах сигналки орут. Было громко». - пишут одесситы в чатах.

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