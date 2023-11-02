«Буллс» смазали 5 бросков за одно владение в матче с «Мавс»

В середине первой четверти «Буллс» смазали пять бросков за 30 секунд игрового времени. Центровой Никола Вучевич не попал флоутер, после чего сразу сделал подбор в нападении.Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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– 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 27 сэйвов из 28, 1-я победа в сезонеВратарь «Колорадо» Иван Просветов отбил 27 бросков из 28 в матче с «Сент-Луисом» (4:1) и был признан третьей звездой. Прочитайте больше ⮕

Захарян провел 82 минуты против «Буньоля», выйдя в старте «Сосьедада» во 2-й раз. За 8 игр результативных действий нетПолузащитник принял участие в матче с «Буньолем» в Кубке Испании. Прочитайте больше ⮕

У Николы Йокича трипл-дабл в победной игре с «Ютой» – 27 очков, 10 подборов и 11 передачЦентровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102). Прочитайте больше ⮕

Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд результативности в игре с «Миннесотой»Разыгрывающий «Атланты» Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд результативности в матче с «Миннесотой» (127:113). Прочитайте больше ⮕

Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев. Впереди – Сундин, Курри, Селянне, Овечкин и ЯгрФорвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4). Прочитайте больше ⮕

СКА — «Ак Барс»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?Сегодня, 31 октября, СКА сыграет с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕