«Ботафого» проиграл «Палмейрасу», ведя 3:0 после первого тайма. В перерыве камбэк шел за 86.00

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«Вест Хэм» ни разу не пробил в сторону ворот «Арсенала» за 1-й тайм. «Молотобойцы» ведут 1:0После первого тайма матча Кубка английской лиги «молотобойцы» ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Бена Уайта. Прочитайте больше ⮕

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Ивич о 3:2 со «Спартаком»: «Краснодар» заслужил победу. Мы были лучше во 2-м тайме»– Замены в перерыве были запланированы, таков был план. Прочитайте больше ⮕

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