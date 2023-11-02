«Бостон» переиграл «Индиану» с разницей в 51 очко

Победу одержали хозяева со счётом 155:104.Самым результативным игроком матча стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи. Помимо него ещё семь человек «Селтикс» смогли перешагнуть отметку в 10 очков: Деррик Уайт (18), Сэм Хозер (17), Джейлен Браун (16), Джру Холидэй (15), Пэйтон Притчард (15),Бостон Селтикс:

Тейтум - 30, Уайт - 18, Хозер - 17, Браун - 16, Холидэй - 15, Притчард - 15, Порзингис - 13, Бэнтон - 11, Хорфорд - 5, Михайлюк - 5, Бриссетт - 4, Стивенс - 4, Корнет - 2Макконнелл - 18, Нембард - 14, Топпин - 11, Несмит - 9, Матурин - 8, Уокер - 8, Тёрнер - 8, Хилд - 7, Джексон - 7, Шиппард - 6, Нвора - 5, Браун - 3, Тайс

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