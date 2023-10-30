«Большая семерка» согласовала принципы для разработчиков ИИ

Страны G7 согласовали общие принципы, которым должны следовать разработчики искусственного интеллекта. Об этом сказано в опубликованном заявлении лидеров, передает ТАСС.

В документе подчеркнули, что лидеры «Большая семерка» признают инновационные возможности и потенциал ИИ. Но одновременно в заявлении говорится о необходимости управлять рисками и защитить демократические ценности.

Члены G7 призвали разработчиков внедрить механизмы удостоверения контента и использовать водяные знаков, которые позволят «идентифицировать контент, созданный ИИ».27 октября в Совфеде обсудили, как ИИ влияет на отечественную журналистику. По мнению директора по развитию агрегатора СМИ2 Юрия Синодова, искусственный интеллект помогает избавлять корреспондентов от рутинных задач. headtopics.com

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