«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик вырубит нового соперника? Шовхал готов к Галимову. LIVE

27 октября состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он соберёт ярких бойцов. Первыми сразятся Иван Емельяненко и Юрий Рябой. Брат Фёдора и Александра проведёт второй поединок на профессиональном уровне. Первый он завершил победой. Затем сойдутся Вячеслав Василевский и Максим Фёдоров. Следующими отношения будут выяснять Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов. А в главном событии вечера выступятСхватка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, возвращение Рыжего Тарзана.

Сходу начинает давить Василевский. И одним их первых ударов он буквально рассекает лицо соперника. Опытный Вячеслав зажимает оппонента. Тому остаётся лишь искать спасения в клинче. Под занавес раунда Фёдоров выкинул несколько точных попаданий.

Емельяненко вновь начинает пропускать. Один удар за другим по нему залетают. А Рябой начинает чувствовать кураж и буквально несётся вперёд. Всё тяжелее становится Емельяненко. Иван пытается вязать и клинчевать. Кажется, что Рябой снова получил травму руки, как и в бою с Ильясом Якубовым. headtopics.com

«Коста лещанул. Жаль, что в этот момент никто не снимал. Подошел пацан, что-то ему крикнул, я ему сказал: «Хамзат крэйзи», ему это не понравилось. Подошел, хотел нас ударить. Пришлось сперва атакуэйшен сделать. Ему это очень не понравилось, к охраннику подошел, что-то сказал, ходил несколько раз. Он подошел и хотел из нас кого-то ударить, но у него это не получилось», — сказал Чурчаев на пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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