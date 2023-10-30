«Бней Герцлия», «Ирони» и «Хапоэль» снялись с Кубка ФИБА-Европа. Они выразили недовольство нежеланием ФИБА идти на компромисс

В результате палестино-израильского конфликта командам было предложено проводить домашние матчи на Кипре. Однако клубы считают, что поставленные ФИБА условия выполнить невозможно. Одним из таких условий было проведение трех групповых игр в период с 6 по 17 ноября.

Кроме того, израильским командам не разрешалось оставаться на Кипре на длительный срок. Они должны были прибыть за один день до игры и покинуть страну на следующий день после окончания матча. В совместном заявлении израильские клубы выразили разочарование, заявив, что приложили много финансовых и профессиональных усилий, чтобы продолжить участие в турнире. Они также отметили отсутствие сотрудничества и желания со стороны ФИБА найти компромиссное решение, которое позволило бы им продолжить выступление. Клубы ожидали от ФИБА большего понимания на фоне событий в Израиле.«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто.

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