«Балтика» — «Ахмат». Ромащенко — удобный соперник для Игнашевича

31 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Балтика» — «Ахмат». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.Букмекеры считают, что матч «Балтика» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.

Также подопечные Сергея Игнашевича сыграли вничью с пребывающим на подъёме «Ростовом» (2:2) и лидирующим «Краснодаром» (2:2). Победили они как раз «Ахмат» (1:0) и «Оренбург» (1:0). С учётом того, что соперники были не из простых, результаты очень хорошие.

Прибавили калининградцы за счёт того, что точечно усилились, подписав полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича (аренда на сезон с правом выкупа). Хорват моментально освоился в новой команде и стал её ведущим игроком. В восьми матчах в составе «Балтики» он отметился двумя забитыми мячами. headtopics.com

Теперь шансов добыть путёвку в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России у подопечных Игнашевича стало ещё больше. На данный момент они располагаются на втором месте в турнирной таблице. В пяти играх калининградцы уступили только «Крыльям Советов» (1:2) и «Зениту» (1:2). Победили они самарцев (3:2), «Ахмат» (2:0) и петербуржцев (1:0).Грозненцы, в свою очередь, в пяти встречах группового этапа Кубка России победили только «Крылья Советов» (3:1 и 3:0).

У «зелёных» есть шансы добыть путёвку в верхнюю часть сетки Кубка России, но, откровенно говоря, они невелики. Романтический период Мирослава Ромащенко в клубе закончился. В последних шести турах его подопечные не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1). headtopics.com

Причём в обоих случаях «Ахмат» зацепился за очки на домашнем стадионе. Уступил он, помимо «Балтики», «Рубину» (0:1), «Ростову» (0:3) и «Зениту» (1:2). Таким образом, подопечные Ромащенко спустились в зону стыков — на 13-ю строчку. Отрыв от идущих на 15-м месте калининградцев составляет всего одно очко.

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