«Аякс» и «Лион» не единственные большие команды, которые идут на последних местах в чемпионате. В Швейцарии старт сезона провалил «Базель»: одна победа после 11 туров, восемь поражений, разница мячей -12 и пять очков до зоны стыков за невылет.Математическая модель предсказывает вылет из высшей лиги, в еврокубках вылетели от «Тобола»

● После этого Фогель уехал в Германию, а в «Базель» вернулся только в январе 2023-го: спортивным директором. Но уже через месяц Фогелю вновь пришлось возглавить команду после увольнения тренера. Второй заход тоже получился неплохим: полуфинал Лиги конференций.

На прошлых выходных «Базель» влетел «Лозанне» 0:3, которая даже после такой победы идет только девятой из 12 команд. «Мы можем сделать только одно: сражаться! Борьба на поле и работа, работа, работа. Очень важно держаться вместе», – сказал 48-летний тренер в первом интервью. headtopics.com

«Модель основана на более чем двух тысячах игр Суперлиги, – говорит создатель платформы Саймон Воланин в интервью 20 Minuten. – Из предыдущих результатов она узнает, насколько велики шансы, что команда будет побеждать или проигрывать. Учитываются такие факторы, как рыночная стоимость, краткосрочная и долгосрочная форма, а такжеПри этом Воланин не хочет, чтобы «Базель» вылетел: он называет это катастрофой для швейцарского футбола. Но его прогнозы редко не сбываются.

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