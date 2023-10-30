«Атлетико» и Симеоне обсуждают продление контракта на 3 года

При этом в договор будет включен пункт, согласно которому стороны смогут расторгнуть его в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов.Слот о Симеоне: «Он легко раздражается. Диего как-то неправильно понял мою улыбку и толкнул меня, а я лишь хотел сказать, что он эмоционален даже в товарищеской игре»Так Атлетико сейчас играет в один из самых красивых футболов в Примере, в этом конечно большая заслуга Хави и Анчелотти, но и заслуга Симеоне в этом есть.

Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом» Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»

Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически» headtopics.com

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер» Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Диего Симеоне вскоре подпишет новый трёхлетний контракт с «Атлетико»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заключит новое трёхлетнее соглашение с мадридским клубом, сообщает Cope. Прочитайте больше ⮕

Большая швейцарка ФИДЕ. Накамура и Есипенко лидируют после пяти туров, Ниманн – 5-й, КаруанаПобедитель и занявший второе место игрок получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года. Прочитайте больше ⮕

«Атлетико» с разницей в один мяч обыграл «Алавес» в Ла ЛигеВ матче 11-го тура испанской Ла Лиги встречались мадридский «Атлетико» и «Алавес». Прочитайте больше ⮕

Зажигательный ритм-танец, с которым Степанова и Букин вернулись на лёд. ВидеоДвукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин вернулись на соревнования после перерыва в полтора года, связанного с рождением ребёнка у партнёрши. Прочитайте больше ⮕

В ГД пояснили, кто должен заплатить налог на банковские вкладыЧлен комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал rg.ru , кто должен заплатить налог на доход по банковскому вкладу до 1 декабря 2023 года. Прочитайте больше ⮕

Стало известно, на сколько снизились объемы торговли между РФ и НорвегиейПосол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости ,что объемы торговли между Россией и Норвегией снизились почти на 80% с начала 2023 года. Прочитайте больше ⮕