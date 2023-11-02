Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III анонсировал в своем выступлении 31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как отмечают американские журналисты, обычно военные подтверждают успех миссии пресс-релизом после запуска, а также фотографиями и видео, отправленными через пару часов после старта. Но в течение 1 ноября представители американского командования хранили молчания.

В пояснении говорится: «Аномалия — это любое неожиданное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, необходим тщательный анализ для выявления причины». Для расследования причин нештатной ситуации создана специальная комиссия. headtopics.com

На сегодняшний день Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой, находящейся на вооружении Соединенных Штатов. МБР Minuteman III неоднократно проходили модификацию. Согласно планам американского командования, в 2030-х годах должна произойти замена этих ракет на LGM-35 Sentinel — новейшую ракету наземного базирования, которая сейчас находится на этапе испытаний. Программа замены Minuteman III на LGM-35 Sentinel оценивается в 264 млрд долларов.При этом в ВВС США заявляют, что Minuteman III должны оставаться надежным средством ядерного сдерживания вплоть до их полного вывода из эксплуатации.

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