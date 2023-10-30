«Ангел» с миной.

В инженерной бригаде Южного военного округа сформирован и приступил к службе спецбатальон минеров-операторов БПЛА. Как сообщил начальник штаба батальона с позывным «Сотый», это первое штатное подразделение в войсках для дистанционного минирования местности с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Пилот и сапер в одном «флаконе» Офицер с позывным «Сотый» уточнил, что личный состав батальона отбирался из числа наиболее опытных и имеющих навыки боевого применения дронов, военнослужащих. «В задачи спецбатальона входят выполнение работ по минированию местности с помощью БПЛА, — рассказал о боевых буднях подразделения начальник штаба, — разведка с воздуха и уничтожение живой силы и техники противника».
Каждое движение дрона, с прикрепленным к нему взрывным устройством, до автоматизма выполняется сначала на полигоне. И только потом оператора допускают к боевой работе. Особое внимание уделяется боеприпасам, с которыми работает оператор дрона: он должен не только уметь летать, но и сам собрать необходимый боеприпас. headtopics.com
«У взвода есть полевой сборочный цех. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой „птичек“. Кроме того, здесь собирают замыкатели на боеприпасы», — уточняет командир взвода «Ангел».
«На самом деле все на так просто, как может показаться со стороны, — рассказывает об особенностях работы воздушных саперов „Ангел“, — Работа ведется в максимальной близости к передовой и тут малейшая ошибка может стоить жизни. Плюс ко всему мины выставляются практически „под ногами“ наступающего противника, а скрытно это сделать очень сложно, но надо, иначе враг сможет обойти минное поле». headtopics.com