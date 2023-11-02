«Анахайм Дакс» в овертайме переиграл «Аризона Койот», у Троя Терри хет-трик

Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).

, а также хет-трик на счету американцаПосле десяти матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 12 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке, набрав девять очков в девяти играх.

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