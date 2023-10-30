«Авангард» — «Торпедо». Ларионов зажёг звезду Артамонова

31 октября состоится матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.36. Шансы нижегородцев оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.49.

Он оформил дубль и сделал две результативные передачи! Отметим, что Артамонов стал первым несовершеннолетним игроком в истории КХЛ, набравшим четыре очка за матч. Таким образом, Никита вышел на второе место по количеству набранных очков в возрасте до 18 лет в истории КХЛ. У нападающего в активе четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач. Ориентир для форварда — это Владимир Тарасенко, который лидирует в этом рейтинге. У нынешнего лидера «Оттавы Сенаторз» 28 очков.

В минувшей встрече нижегородцы обыграли на выезде «Барыс» — 2:1. Эта победа стала первой для «Торпедо» в Астане за три года. Отлично действовал 22-летний нападающий Владислав Фирстов. Форвард записал в актив гол и результативный пас. Одержав победы в трёх из четырёх последних матчей, подопечные Игоря Ларионова занимают третье место в таблице Западной конференции. После 24 встреч в их копилке 32 очка. headtopics.com

Игорь Ларионов в послематчевом интервью рассказал, что доволен действиями команды, кроме третьего периода, в котором «Барыс» сократил отставание в счёте до минимума. Главный тренер «Торпедо» уверен в силе своей команды, но отметил потерю концентрации хоккеистами и несколько грубых ошибок в простых игровых ситуациях.Несколько хуже обстоят дела у «Авангарда». Омичи проиграли четыре из последних шести встреч.

Много вопросов накопилось к тренерскому штабу «Авангарда» после поражения в минувшей встрече с минским «Динамо» (3:4). Наставник омичей в интервью СМИ не стал скрывать — результат для команды плохой. Михаил Кравец рассказал, что неприемлемо позволять сопернику дважды отыгрываться по ходу игры. Напомним, «зубры» проигрывали со счётом 0:2 в первом периоде, а в середине второго — 2:3, но сумели победить. headtopics.com

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