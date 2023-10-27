«Авангард» выменял Вербу у «Спартака» на Дмитрия Соловьева

Хоккеисты «Сибири» из-за пробок опоздали на разминку перед игрой со «Спартаком». Немировски сказал, что можно было бы доехать на метро, если бы станция у арены была открыта

Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали» Гальченюк о результатах СКА: «У всех бывают спады. Лучше тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне»

Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона Тренер «Коламбуса» о дебюте Воронкова: «Ему надо привыкнуть к скоростям НХЛ. Его игра мне понравилась, хорошие руки для такого большого парня» headtopics.com

Вратарь «Питтсбурга» Джерри сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Колорадо». Он делит 1-е место в НХЛ с Юханссоном РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

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Песков объяснил рост числ желающих отправиться на СВО контрактниковДмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Дмитрия Медведева о значительном росте темпов отбора на военную службу по контракту — каждый день договора с Минобороны заключают более 1,6 тыс Прочитайте больше ⮕

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