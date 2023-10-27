«Авангард» и «Спартак» произвели обмен

«Односторонний контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца сезона, играть Марк будет под №43», — говорится в сообщении вНапомним, в Континентальной хоккейной лиге 25-летний российский нападающий Верба принял участие в 85 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал одну результативную передачу, суммарно набрав семь очков.

«Односторонний контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца сезона, играть Марк будет под №43», — говорится в сообщении вНапомним, в Континентальной хоккейной лиге 25-летний российский нападающий Верба принял участие в 85 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал одну результативную передачу, суммарно набрав семь очков. Прошлый сезон форвард начинал в «Адмирале», однако в ходе регулярного чемпионата в конце ноября был обменян в «Спартак» на нападающего Дмитрия Сидлярова.

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