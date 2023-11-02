Япония и Британия проведут встречу глав МИД и МО в Токио

Япония и Великобритания проведут встречу глав внешнеполитических и военных ведомств в формате «два плюс два» 7 ноября, мероприятие пройдет в Токио. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Японии, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию на мировой арене и усиление сотрудничество между Лондоном и Токио. Японскую сторону представит министр иностранных дел Ёко Камикава и министр обороны Минору Кихара. С британской стороны будут участвовать глава МИД Джеймс Клеверли и глава МО Грант Шэппс.

Как следует из пресс-релиза, встреча представителей Японии и Великобритании формата «два плюс два» будет пятой по счету. Последняя прошла в феврале 2021 года в онлайн-формате, напоминает японский МИД До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в зарубежное турне в период с 2 по 10 ноября. Блинкен намерен встретиться с представителями Израиля и Иордании. Также у него запланированы официальные визиты в Японию, Республику Корею и Индию. headtopics.com

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