Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Вене, где сразится с Андреем Рублёвым

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисистуверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят на закрытом харде.

В четвертьфинальном матче Синнер (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл полуфиналиста US Open — 2022, 14-ю ракетку мира американцаЗа выход в финал турнира в Вене Синнер сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином

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