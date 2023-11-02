Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву несчастной женщиной

Народный артист России Юрий Назаров заявил о том, что эстрадная певица Алла Пугачева является несчастной женщиной. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru. «Какие бы она там себе особняки ни покупала, заработав немалых денежек на России, все равно я не верю, что на душе там хорошо. Вдали от родной земли, я не верю, что радостно можно жить, какие хоромы ни покупай. На старости лет оказаться там, где ты никому на хрен не нужен. Мне в страшном сне такое не привидится», — подчеркнул актер.

Назаров отметил, что Пугачева сама обрекла себя на такое печальное положение, а также заявил, что не может предположить, что творится в голове исполнительницы. 23 октября стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год.

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