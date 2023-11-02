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Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву несчастной женщиной

lentaruofficial

Народный артист России Юрий Назаров заявил о том, что эстрадная певица Алла Пугачева является несчастной женщиной. По его мнению, исполнительница «на старости лет» оказалась там, где никому не нужна. Назаров отметил, что певица сама обрекла себя на такое печальное положение.

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Народный артист России Юрий Назаров заявил о том, что эстрадная певица Алла Пугачева является несчастной женщиной. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru. «Какие бы она там себе особняки ни покупала, заработав немалых денежек на России, все равно я не верю, что на душе там хорошо. Вдали от родной земли, я не верю, что радостно можно жить, какие хоромы ни покупай. На старости лет оказаться там, где ты никому на хрен не нужен. Мне в страшном сне такое не привидится», — подчеркнул актер.

Назаров отметил, что Пугачева сама обрекла себя на такое печальное положение, а также заявил, что не может предположить, что творится в голове исполнительницы. 23 октября стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год.

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