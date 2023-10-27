Юрий Антонов отреагировал на отъезд Аллы Пугачевой из Израиля не совсем обычно: журналисты удивились

. Антонов спокойно отреагировал на отъезд коллеги и назвал его «личной историей» Примадонны. «Зачем я буду вмешиваться в чужую жизнь? Она живет так, как считает нужным», - поделился он.

Сам исполнитель предпочитает проводить время в загородном доме: он наслаждается пением птиц и называет его «самой лучшей музыкой». Сейчас на участке много водоплавающих птиц: уток и гусей. «Они все меня радуют!» - заключил музыкант в беседе с mk.ru. Ранее стало известно, что Пугачева уехала из Израиля на Кипр. Известно, что там у певицы есть дом. О том, какие налоги артистка платит за кипрскую недвижимость, читайте тут.

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