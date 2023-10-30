Юлия Ефимова: «В Москве летом, возможно, хорошо. Но цены на аренду бассейна очень «веселые»

– Я соскучилась по дому. В Москве летом, возможно, хорошо. Но цены на аренду бассейна очень «веселые», плюс вообще сейчас с бассейнами в Москве непросто. А еще в большом городе много тратишь времени на дорогу. Доехать до бассейна – час. Две тренировки в день, и в итоге полдня уходит на какие-то передвижения. Хотелось бы это время сэкономить.

– В Европе я бы даже не стала сейчас пытаться это делать. В США можно было, но я просто не хотела. У меня тренера не было, плавала для себя, для здоровья.(тренер) переехал, и там тоже было довольно тяжело ездить к нему тренироваться. Плавала для себя, для удовольствия, чтобы спина не болела, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

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