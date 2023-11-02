ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия «кровавой бойней»

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в среду, 1 ноября, выпустил заявление касательно гибели и ранений детей в лагере для беженцев Джабалия в секторе Газа после ударов Израиля.

«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере Джабалия в секторе Газа после нападений вчера и сегодня, ужасны», — говорится в заявлении организации. Хоть в ЮНИСЕФ подчеркивает, что пока нет подтвержденных оценок количества потерь среди несовершеннолетних, но уже «сообщается, что среди жертв есть много детей».

По оценкам агентства, после 25-дней непрекращающихся бомбардировок сектора Газа погибло более 3,5 тыс. детей и более 6,8 тыс. детей получили ранения. «Нападения такого масштаба на густонаселенные жилые кварталы могут иметь неизбирательный эффект и совершенно неприемлемы. Беженцы и вынужденные переселенцы находятся под защитой международного гуманитарного права. Стороны конфликта обязаны защищать их от нападения», — заявляет ЮНИСЕФ. headtopics.com

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество 1 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев. Кроме того, после ударов Израиля по лагерю порядка 120 человек числятся пропавшими без вести. headtopics.com

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