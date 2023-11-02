ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в среду, 1 ноября, выпустил заявление касательно гибели и ранений детей в лагере для беженцев Джабалия в секторе Газа после ударов Израиля.

«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере Джабалия в секторе Газа после нападений вчера и сегодня, ужасны», — говорится в заявлении организации. Хотя в ЮНИСЕФ подчеркивают, что пока нет подтвержденных оценок количества потерь среди несовершеннолетних, но уже «сообщается, что среди жертв есть много детей».

По оценкам агентства, после 25 дней непрекращающихся бомбардировок сектора Газа погибло более 3,5 тыс. детей и более 6,8 тыс. детей получили ранения. «Нападения такого масштаба на густонаселенные жилые кварталы могут иметь неизбирательный эффект и совершенно неприемлемы. Беженцы и вынужденные переселенцы находятся под защитой международного гуманитарного права. Стороны конфликта обязаны защищать их от нападения», — заявляет ЮНИСЕФ. headtopics.com

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество 1 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев. Кроме того, после ударов Израиля по лагерю порядка 120 человек числятся пропавшими без вести. headtopics.com

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