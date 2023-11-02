ЮНИСЕФ назвал кровавой бойней удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал «кровавой бойней» нанесение ударов израильскими военными по лагерю беженцев Джабалия. Об этом говорится в опубликованном 2 ноября наВ ЮНИСЕФ отметили, что на данный момент неизвестно, есть ли дети в числе погибших в результате удара.

Уточняется, что этот удар был произведён после продолжающихся 25 дней бомбардировок Израиля территории анклава, из-за которых погибли свыше 3,5 тыс. детей и ещё более 6,8 тыс. пострадали.Агентство Reuters со ссылкой на ХАМАС 2 ноября сообщило, что из-за серии израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия в Газене имеет права предоставить Тель-Авиву карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа.

ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойнейВ фонде подчеркнули, что информации о детях среди погибших не поступало Прочитайте больше ⮕

ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия «кровавой бойней»Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в среду, 1 ноября, выпустил заявление касательно гибели и ранений детей в лагере для беженцев Джабалия в секторе Газа после ударов Израиля.«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере Джабалия в секторе Газа после нападений вчера и сегодня, ужасны», — говорится в заявлении организации. Прочитайте больше ⮕

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