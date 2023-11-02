ЮНИСЕФ: более 400 детей ежедневно погибают или получают ранения в Газе во время бомбардировок

В продолжающейся осаде Газы Израилем в день погибают или получают ранения более 400 детей, сообщило агентство ООН, повторив призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня.

По сообщениям, около 3500 детей были убиты и более 6800 детей получили ранения в течение 25 дней «продолжающихся бомбардировок» с 7 октября, говорится в заявлении ЮНИСЕФ, в котором добавлено: «Это не может стать новой нормой».

«Дети уже слишком многое пережили. Убийства и пленение детей должны прекратиться. Дети не являются мишенью», — говорится в заявлении, опубликованном после смертоносных израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. headtopics.com

«Сцены кровавой бойни, происходящие из лагеря Джабалия в секторе Газа после нападений вчера и сегодня, ужасны», - заявили представители ЮНИСЕФ. Агентство ООН заявило, что пока не располагает оценками числа погибших детей в лагере. Медицинские работники на месте сообщили CNN, что в результате авиаударов сотни людей были ранены и убиты, в том числе много детей.

Израильские военные заявили, что напали на нескольких боевиков ХАМАС в лагере и убили их, и утверждают, что делают все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

ООН: более 10 тысяч детей в Газе были ранены или убитыПо данным Детского фонда ООН, погибшими числятся 3450 детей. Прочитайте больше ⮕

В Газе погибли и ранены 400 беженцев от удара по лагерюМВД палестины сообщило, что в результате авиаударов, нанесенных Израилем по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, 400 человек погибли или получили ранения Прочитайте больше ⮕

Протестующие против Израиля ворвались в конгресс во время речи БлинкенаПротестующие ворвались в конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе. Соответствующие кадры... Прочитайте больше ⮕

Время покажет. Часть 1. Выпуск от 01.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине; согласно подсчетам Детского фонда ООН за время палестино-израильского конфликта в Газе были убиты 3450 детей. Прочитайте больше ⮕

Новости. Госдума обратилась в ООН в связи с массовой гибелью детей в ГазеСмотрим «Новости. Госдума обратилась в ООН в связи с массовой гибелью детей в Газе» видео Прочитайте больше ⮕

Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху в политике близка к концуВ Белом доме полагают, что премьер Израиля может продержаться на посту несколько месяцев или до завершения начальной фазы военной операции в Газе, сообщило издание Прочитайте больше ⮕