Курс Запада на эскалацию конфликта с РФ несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая 30 октября на Х Сяншанском форуме в Пекине. Aif.ru публикует главные тезисы из речи главы Минобороны.
При этом министр обороны назвал беспочвенными претензии со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия. «Ядерная доктрина России не изменилась. Она предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», - сказал он.
«Российские военные продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи в зоне СВО», - заявил министр обороны РФ. Когда наступит мир? Шойгу заметил, что плодотворные переговоры по вопросам безопасности с Западом невозможны без пересмотра им линии на «стратегическое поражение» РФ. headtopics.com
При этом, подчеркнул Шойгу, Россия готова к дискуссиям по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и сосуществованию с Западом. Однако переговоры эти должны вестись «на реалистичных условиях».
«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников ширится», - отметил он. headtopics.com
По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, число союзников России в Азиатско-Тихоокеанском регионе действительно растет. «Шойгу не преувеличивает. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, восстанавливаем отношения с КНДР и Вьетнамом. Число наших партнеров в этом регионе увеличивается, многие хотя вступить в ШОС и Брикс», - отмечает он.