Эрик тен Хаг — о дерби Манчестера: все взгляды мира будут прикованы к этой игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о грядущем матче АПЛ, в котором «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это очень важный матч, потому что дерби Манчестера — это одновременно английский матч, но при этом и матч всего мирового футбола. Все взгляды мира будут прикованы к этой встрече. Однозначно приятно видеть, что мы вернулись к тому, чему стремились — нашу команду трудно победить. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «красные дьяволы» сыграют с «горожанами» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Прочитайте больше:

championat »

Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу возможной дисквалификации вингера Алехандро Гарначо после его сообщения о голкипере клуба Андре Онана. Прочитайте больше ⮕

Тен Хаг перед дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»Тренер заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити». Прочитайте больше ⮕

Агуэро — о дерби Манчестера: у «Юнайтед» есть свойство быстро отходить после неудачных игрБывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ, в котором «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Прочитайте больше ⮕

Котов: многие люди в Швеции носят Rolex – повсюду магазины этого бренда81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о любви шведов к часам бренда Rolex. Прочитайте больше ⮕

Гвардиола — о дерби Манчестера: «Юнайтед» очень уверен в себе после победы в ЛЧГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после минувшего матча Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:1) поделился мнением о предстоящей встрече в АПЛ, в которой «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Прочитайте больше ⮕

Футбол на выходных: 10 самых интригующих матчей 28 и 29 октября«Эль класико», дерби Манчестера, сколько накидают «Аяксу», битвы «Спартака» и ЦСКА в РПЛ и Головин! Вместе с вами создаём рейтинг интереса. Прочитайте больше ⮕