Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки»

Кин о споре Пепа и Холанда насчет удара норвежца: «Это все ради показухи, можно поговорить об этом в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь своей победой» Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно»

Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!» Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер headtopics.com

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Вальдано о «социологическом мадридизме»: «Отвлечение от дела Негрейры – речь о 18 годах нарушений. «Реал» обвиняют в судейском фаворитизме, но платит им «Барса», как мы знаем»

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В Египте заявили, что Израиль не будет жить спокойно без Палестины в границах 1967 годаКандидат в президенты Египта, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама заявил в интервью РИА Новости , что Израиль никогда не будет жить спокойно, если решение о двух странах не будет реализовано. Прочитайте больше ⮕

«Мы становимся сильнее. Надо набраться терпения». Тен Хаг — о «МЮ» после 0:3 от «Ман Сити»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что «красные дьяволы» продолжают прогрессировать, несмотря на вчерашнее разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Прочитайте больше ⮕

«Мы становимся сильнее. Надо набраться терпения». Тен Хаг об «МЮ» после 0:3 от «Ман Сити»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что «красные дьяволы» продолжают прогрессировать, несмотря на вчерашнее разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Прочитайте больше ⮕

«Аякс» не побеждает 10 матчей подряд – команда опустилась на последнее место в лиге Нидерландов после 2:5 с ПСВ«Аякс» не одержал ни одной победы в 10 последних матчах – 7 поражений и 3 ничьих. Прочитайте больше ⮕

Гюндоган: я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи, как «эль класико»Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после поражения каталонского клуба в минувшем матче испанской Примеры с «Реалом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Прочитайте больше ⮕