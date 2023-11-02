Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.

Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов», – сказал главный тренер « «МЮ» потерпел 2-е подряд разгромное поражение на «Олд Траффорд» – 0:3 от «Ньюкасла». У клуба в сезоне больше поражений, чем побед2 ноября 2023, 11:43

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