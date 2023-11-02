Эрдоган называет боевиков ХАМАС «освободителями», а действия Израиля — «бесчеловечными». Означает ли это, что он готов поссориться со всем Западом? Или это опять какая-то хитрая игра? — Meduza

Эрдоган называет боевиков ХАМАС «освободителями», а действия Израиля — «бесчеловечными». Означает ли это, что он готов поссориться со всем Западом? Или это опять какая-то хитрая игра?действия боевиков ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября. Ответные действия ЦАХАЛ он назвал «бесчеловечными» — и обвинил в «резне» в секторе Газа западные страны.

— Как только боевики ХАМАС осуществили агрессию в отношении Израиля, Эрдоган занял довольно осторожную, равноудаленную позицию. Он не высказался резко в отношении боевиков ХАМАС, не осудил Израиль за начавшийся обстрел сектора Газа, потому что хотел выступить в той роли, которую он играл и, видимо, будет играть между Россией и Украиной.

— Движение «Братья-мусульмане» появилось в Египте в 20-е годы прошлого века. Одна из ключевых идей движения подразумевает объединение всех мусульман в единое братство. Иногда это называют идеей создания Соединенных Штатов Ислама. headtopics.com

Эрдоган провозглашал принципы «Братьев-мусульман» в разные периоды своей политической карьеры. Когда он только начинал ее, то состоял в партии «Рефах» — это исламистская партия, в 1990-е годы она была довольно популярна, и, будучи в то время мэром Стамбула, Эрдоган являлся одним из наиболее ярких ее представителей.

Что касается ХАМАС, то они более яркие — в идеологическом смысле — представители «Братьев-мусульман». Они использовали ислам для привлечения большего числа сторонников среди палестинцев в противовес светской(ООП), которая стала терять популярность в конце 1980 года, особенно на фоне начала мирных переговоров с Израилем. headtopics.com

— Как граждане Турции относятся к войне между Израилем и ХАМАС? Является ли жесткая риторика Эрдогана ответом именно на запрос общества? — Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия. Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы за несколько дней до своего заявления небы в турецкий парламент заявку на одобрение вступления Швеции в НАТО. Это был сигнал западным странам, что он не хочет разрывать связи, что он действует в интересах НАТО в том, что касается, по крайней мере, вопроса Швеции. И это был такой своеобразный жест — «мне надо проявить себя как лидер мусульманского мира, но я-то с вами».

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