Эрдан: ООН потеряла легитимность из-за принятия ближневосточной резолюции

Москва, 28 октября - АиФ-Москва.

Генассамблея ООН приняла представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Ее прокомментировал постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

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