Эмоциональные качели для юного фаната «Виллы». Сперва отобрали баннер о Диаби, а потом устроили встречу с кумиром

«Астон Вилла» на выезде обыграла «АЗ» со счетом 4:1. Теперь англичане занимают второе место в группе Е Лиги конференций.Юный болельщик «Виллы» пришел на стадион заранее. С собой он принес гигантский рукодельный баннер с надписью на французском языке: «Мусса Диаби, могу ли я получить твою футболку?»Затем стюард и вовсе конфисковал плакат. Юный фанат был разбит, по его щекам текли слезы.

Безутешного мальчика пришлось успокаивать сотрудникам стадиона. Но даже стаканчик горячего чая от стюарда не смог починить разбитое сердце. История о болельщике, который так сильно хотел заполучить футболку любимого игрока, дошла до Диаби. Парня вывели на поле, где он получил не только заветную майку, но и объятия кумира.⚡️ Семья Бекхэмов снова под ударом Ребекки Лус. «Экс-любовница» Дэвида рассказала, как он просил ее «никому ни о чем не говорить» 😱

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