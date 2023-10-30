Эммерсон: у нас есть уверенность в Гончаренко! «Урал» будет бороться до конца

прокомментировал неудачную серию команды и заявил, что команда верит в главного тренера. Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» проиграл «Динамо» (1:2).

«Единственный способ прерывать неудачную серию — не опускать руки и продолжать биться! У нас есть понимание, как исправить сложившуюся ситуацию. Многие команды в РПЛ страдали подобными неудачными сериями. Нам всем необходимо продолжать работать и следовать установкам тренера.

У нас есть уверенность в Гончаренко! «Урал» — сплочённая команда, мы будем бороться до конца. Уверен, мы сможем прервать эту серию и исправить ситуацию. Конечно же, данный результаты неприятен для нас, но мы не чувствуем никакого давления. У нас только поддержка от тренерского штаба и руководства клуба. Мы все это постоянно ощущаем», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым. headtopics.com

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