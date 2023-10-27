Эмили Ратаковски застали за поцелуями с темнокожим актером

32-летняя модель и 27-летний актер целовались на улице, обнимались и пили вино у кафе. Закончив ужин, они отправились на прогулку по городу в обнимку.

Несколько месяцев назад Ратаковски заявляла, что отправится на свидание с любым, кто согласится угостить ее ужином. Как отметили очевидцы, Бак не только угостил избранницу ужином, но и подарил ей большой букет цветов.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.Ранее Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей. headtopics.com

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Эмили Ратаковски застали за поцелуями с новым возлюбленнымПапарацци застали американскую супермодель Эмили Ратаковски за поцелуями с новым возлюбленным. 32-летняя манекенщица была замечена в Париже в компании французского актера Стефана Бака. На размещенном ролике видно, что знаменитости провели романтический ужин в ресторане, а затем вышли на улицу с бокалами вина. Прочитайте больше ⮕

Раскрыты подробности свидания Эмили Ратаковски с новым возлюбленнымИнсайдеры раскрыли подробности свидания американской супермодели Эмили Ратаковски с новым возлюбленным. 26 октября манекенщица была замечена в компании французского актера Стефана Бака. По словам анонимных источников, в отношениях между знаменитостями нет ничего серьезного и Ратаковски все еще одинока. Прочитайте больше ⮕

Вышел фильм «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили БлантСегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях. Прочитайте больше ⮕

Орбан призвал сменить руководство ЕвросоюзаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить руководство Евросоюза из-за неспособности справиться с кризисом. Прочитайте больше ⮕

«Хворые» люди.Киевского таксиста наказали за то, что он отказался общаться с пассажирками на украинском. Прочитайте больше ⮕

Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта НорвегииПричиной стал конфликт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав. Прочитайте больше ⮕